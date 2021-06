Lançamento do peso feminino. Auriol Dongmo alcança melhor marca mundial do ano

Auriol Dongmo assumiu a liderança mundial do ano no lançamento do peso e voltou a bater o recorde nacional com 19,75 metros.

A atleta venceu a prova do meeting de Huelva, em Espanha, e já tinha garantido a presença nos Jogos Olímpicos.

Já a velocista Cátia Azevedo garantiu na quinta-feira o apuramento e alcançou também um novo recorde nacional. É a primeira atleta portuguesa de velocidade a ser apurada para os Jogos Olímpicos, depois de correr 400 metros em 50,59 segundos em Huelva.

Até ao momento há 64 portugueses que vão participar nos Jogos Olímpicos este ano, 12 dos quais no atletismo.