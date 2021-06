Pontapé de bicicleta de Taremi eleito melhor golo da Champions

O iraniano Mehdi Taremi, do FC Porto, venceu o prémio de melhor golo da edição 2020/21 da Liga dos Campeões de futebol, com o pontapé de bicicleta certeiro no triunfo por 1-0 sobre o Chelsea, revelou esta sexta-feira a UEFA.

O avançado de 28 anos bateu figuras como Lionel Messi (FC Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Neymar (Paris Saint-Germain) e Benzema (Real Madrid) e arrecadou o prémio de melhor golo Champions, com um pontapé de bicicleta executado de primeira no centro da grande área, depois de um centro de Nanu na direita.

O tento, alcançado aos 90+3 minutos, deu a vitória ao FC Porto sobre o Chelsea, na segunda mão dos quartos de final, mas foi insuficiente para fugir à eliminação (2-1 para os ingleses nos dois jogos). A formação londrina viria mesmo a conquistar o título.

De acordo com o site da UEFA, o golo de Taremi venceu com larga maioria, com mais 750 mil votos dos adeptos, num total de 1,3 milhões.

O médio Sérgio Oliveira, igualmente do FC Porto, foi eleito para o plantel do ano da Champions, assim como o seu compatriota Rúben Dias, do Manchester City, finalista vencido da competição.