Roland Garros. Daniil Medvedev pela primeira vez nos oitavos de final

O tenista russo Daniil Medvedev, número dois mundial, qualificou-se hoje para os oitavos de final de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o norte-americano Reilly Opelka.

Depois de ter somado este ano a primeira vitória no major parisiense, Medvedev avançou mais um degrau na prova, ao derrotar Opelka, 35.º do 'ranking' ATP, por 6-4, 6-2, 6-4, em uma hora e 38 minutos.

Na próxima ronda, o russo, finalista do Open dos Estados Unidos em 2019 e no Open da Austrália em 2021, vai defrontar o chileno Cristian Garín, 23.º do mundo, ou o norte-americano Marcos Giron, 84.º.