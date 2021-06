Central português Rúben Dias eleito o futebolista do ano da Premier League

O central internacional português Rúben Dias, do campeão inglês Manchester City, foi este sábado eleito o jogador do ano da Liga inglesa de futebol, anunciou a Premier League no seu sítio oficial.

O ex-jogador do Benfica tornou-se o segundo futebolista luso a conquistar o troféu, depois de Cristiano Ronaldo (2006/07 e 2007/08), e o quatro central, sucedendo ao sérvio Nemanja Vidic (Manchester United), ao belga Vincent Kompany (City) e ao holandês Virgil van Dijk (Liverpool).

"[Rúben] Dias foi uma peça central no terceiro título do Manchester City em quatro anos, ao ter um impacto imediato desde a sua transferência do Benfica em setembro de 2020", escreveu a Premier League, no anúncio do vencedor do troféu.

De acordo com a organização, Rúben Dias "emergiu como o líder do setor recuado" do City, que conseguiu uma série de 15 vitórias consecutivas na prova, "a quarta maior da história".

A Premier League lembra ainda que Rúben Dias contribuiu para 15 jogos sem sofrer golos do City, somando 23 vitórias em 32 jogos, para bater na votação, entre outros, o compatriota Bruno Fernandes, médio do Manchester United.

Também estavam entre os nomeados Kevin De Bruye (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Mason Mount (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool) e Tomas Soucek (West Ham).

O vencedor do prémio é determinado pela combinação da votação do público, dos 20 capitães das equipas da Premier Legue e um painel de especialistas de futebol.