FC Porto confirma renovação de Sérgio Conceição por mais três épocas

FC Porto vai renovar contrato com Sérgio Conceição até 2024, ou seja, por mais três épocas. A notícia já tinha sido avançada pelo Porto Canal esta sexta-feira e foi agora confirmada pelo clube.

Sérgio Conceição será o primeiro treinador da era de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do clube a cumprir mais do que quatro temporadas consecutivas no banco azul e branco.

Sérgio Conceição, de 46 anos, que se encontra nos dragões desde a temporada de 2016/17, vai assinar um vínculo com duração de mais três temporadas. Mas Pinto da Costa, em entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF, diz que o treinador não vai ser aumentado no novo contrato.

"O que eu garanto é que o Sérgio Conceição não vai ter a melhoria de um euro no novo contrato", diz o presidente do FC Porto.

Ao serviço dos dragões já conquistou dois campeonatos nacionais, nas temporadas 2017/18 e 2019/20, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.