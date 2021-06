Euro sub-21. Costa deseja "muitas felicidades" a Portugal para a final

O primeiro-ministro, António Costa, desejou "muitas felicidades" ao treinador da seleção portuguesa de futebol de sub-21, Rui Jorge, e a toda a equipa para a final do europeu, jogo no qual os portugueses enfrentam esta noite os alemães.

Numa publicação na rede social Twitter, o chefe do executivo referiu que, "hoje, como sempre", Portugal vai estar ao lado da seleção nacional de futebol de sub-21.

"Mais uma vez Portugal está numa final. Desejo ao Rui Jorge e a toda a equipa muitas felicidades. Força Portugal", afirmou.

À procura de título inédito

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 procura este sábado conquistar um inédito título continental à oitava presença na 23.ª edição do Europeu da categoria, ao defrontar na final a bicampeã Alemanha, no Estádio Stozice, em Ljubljana.

Três dias após afastar a pentacampeã Espanha nas meias-finais (1-0), o conjunto de Rui Jorge encara a vencedora do torneio em 2009 e 2017 e vice-campeã em 1982 e 2019 às 21:00 (20:00 em Lisboa), em encontro com arbitragem do georgiano Giorgi Kruashvili.

Portugal vai disputar pela terceira ocasião a final do Europeu de sub-21, depois das derrotas em 1994 (0-1 com a pentacampeã Itália) e 2015 (3-4 nos penáltis diante da Suécia, após 0-0 no prolongamento), estando com os 23 atletas convocados aptos.

A 23.ª edição do Campeonato da Europa de Sub-21 integra pela primeira vez 16 participantes e tem decorrido na Hungria e Eslovénia, num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.