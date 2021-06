Fábio Vieira eleito melhor jogador do Euro sub-21

O médio português Fábio Vieira foi eleito este domingo o melhor futebolista da fase final da edição de 2021 do campeonato da Europa de sub-21, que os lusos perderam diante da Alemanha, por 1-0, numa final disputada em Ljubljana.

Minutos depois do apito final do georgiano Giorgi Kruashvili, o esquerdino do FC Porto foi distinguido no relvado pela UEFA, coroando uma campanha com seis encontros, cinco dos quais a titular, e um golo à Croácia, na jornada inaugural do Grupo D.

Fábio Vieira, de 21 anos, sucede ao médio espanhol Fabián Ruiz como melhor individualidade do Europeu de sub-21, no ocaso da segunda temporada ao serviço da formação principal dos 'dragões', pela qual contabilizou um tento em 29 aparições.