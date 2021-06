Pinto da Costa critica momento da decisão do Governo de permitir público nas bancadas

A partir de 28 de junho, os jogos de futebol dos escalões profissionais vão poder voltar a ter adeptos nas bancadas. A medida anunciada na quarta-feira pelo Governo foi muito pedida pelos dirigentes de Futebol, mas o presidente do FC Porto critica o momento da decisão.

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, critica a decisão do Governo de apenas permitir adeptos nas bancadas no final deste mês, altura em que já não há jogos de futebol.

Pinto da Costa reagiu também à investigação sobre os alegados testes falsificados contra a covid-19 do jogador Nakajima. Em entrevista à TSF e ao JN, diz que os testes feitos no FC Porto foram todos negativos.

