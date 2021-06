Nuno Mendes eleito melhor defesa esquerdo da I Liga de futebol 2020/21

O lateral Nuno Mendes, que se sagrou campeão nacional pelo Sporting, foi eleito o melhor defesa esquerdo da edição 2020/21 da I Liga, anunciou esta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O internacional 'leonino', que foi o mais votado para a sua posição entre os treinadores e os 'capitães' das 18 equipas que disputaram a última edição do campeonato, concluiu a prova com 2.516 minutos, tendo somado um golo. O defesa conta ainda com 77 cruzamentos e 66% de dribles ganhos.

"Obrigado aos meus colegas que me ajudaram muito. Agora, é dar continuidade ao trabalho", ressalvou o jovem, de apenas 18 anos, em declarações ao site da Liga.

O lateral dos 'leões' foi chamado pelo selecionador Fernando Santos para representar Portugal no Euro 2020.

Nuno Mendes tornou-se no quarto jogador do Sporting a ser escolhido nos cinco nomes já divulgados, tendo se juntado ao guarda-redes espanhol Adan, ao defesa direito Pedro Porro, também ele espanhol, e ao defesa central uruguaio Sebastián Coates, sendo que o central Pepe, do FC Porto, é, para já, o único 'outsider' da lista.