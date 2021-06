Sérgio Oliveira entre os melhores médios da I Liga em 2020/21

O internacional português Sérgio Oliveira, do FC Porto, foi um dos médios eleitos para o 'onze' do ano da edição 2020/21 da I Liga, anunciou esta segunda-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O jogador dos vice-campeões nacionais ajudou os 'dragões' com 13 golos e cinco assistências, entre outras contribuições, com o atleta de 29 anos a ser o primeiro dos médios a ser revelado na equipa do ano, escolhida pelos treinadores e capitães das equipas da prova.

"Estou muito orgulhoso e agradecido. Deixo um obrigado especial aos meus companheiros de equipa e 'staff', porque sem eles não seria possível", explicou Sérgio Oliveira, integrado nos trabalhos da seleção para o Euro2020.

Oliveira recebeu cinco prémios de melhor em campo e atuou num total de 2.538 minutos no campeonato, juntando-se ao companheiro de equipa Pepe como representante dos 'azuis e brancos' entre os seis nomes já divulgados.

O campeão nacional Sporting tem os restantes quatro: os espanhóis Antonio Adán, guarda-redes, e Pedro Porro, defesa direito, o defesa-central uruguaio Coates e o lateral esquerdo Nuno Mendes.