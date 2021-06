Bruno Lage assina pelo Wolverhampton por três épocas

Bruno Lage é o novo treinador do Wolverhampton. O antigo treinador do Benfica assinou por três épocas com a equipa inglesa.

Quase um ano depois de ter deixado o comando técnico da Luz, Bruno Lage tem novo clube. O Wolverhampton é o destino do treinador de 45 anos. Um regresso a Inglaterra que o deixa “feliz e orgulhoso”.

Lage sucede a outro português: Nuno Espírito Santo orientou a equipa durante quatro épocas. O contrato assinado por Bruno Lage é de três épocas.

Este novo vínculo liberta o Benfica de pagar o contrato que ainda tinha com o Benfica até 2024. No total seriam cerca de seis milhões de euros.