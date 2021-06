Lazio anuncia Maurizio Sarri como treinador da equipa principal

A Lazio anunciou esta quarta-feira a contratação de Maurizio Sarri, ex-treinador do Nápoles, Chelsea e Juventus, para assumir o comando técnico da sua equipa de futebol, sucedendo no cargo a Simone Inzaghi.

"A Lazio anuncia que Maurizio Sarri é o novo treinador da sua equipa principal", foi a curta mensagem publicada no site do clube, que adicionou uma série de elementos que definem a personalidade do treinador napolitano, como o cigarro e o agasalho que costuma usar.