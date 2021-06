Novak Djokovic afasta Matteo Berrettini rumo às meias-finais de Roland Garros

O número um mundial de ténis, Novak Djokovic, eliminou esta quarta-feira nos quartos de final o italiano Matteo Berrettini para assegurar o regresso às meias-finais de Roland Garros, o segundo 'major' da época, que está a decorrer em Paris.

O sérvio, que superou pela 11.ª vez os quartos de final na catedral da terra batida, derrotou o transalpino, nono colocado no 'ranking' ATP, em quatro 'sets', com os parciais de 6-3, 6-2, 6-7 (5-7) e 7-5, ao fim de três horas e 28 minutos no 'court' Philippe-Chatrier.

Nas meias-finais, Novak Djokovic, de 34 anos, vai medir forças com o espanhol Rafael Nadal, terceiro colocado na hierarquia mundial, naquela que será a reedição das finais de 2012, 2014 e 2020, todas conquistadas pelo maiorquino, que detém 13 títulos do 'major' parisiense.