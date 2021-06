André Vidigal vai reforçar o Marítimo

O futebolista André Vidigal foi oficializado pelo Marítimo esta sexta-feira, da I Liga portuguesa, deixando o recém-promovido Estoril Praia, após assinar contrato válido por três temporadas com os madeirenses.

O extremo de dupla nacionalidade, portuguesa e angolana, representou os "canarinhos" na temporada transata, cedido a título de empréstimo pelos holandeses do Fortuna Sittard, onde disputou 39 partidas e apontou oito golos, seis no campeonato e outros dois na Taça de Portugal.

O atleta, sobrinho de Lito Vidigal, representou as cores do Apoel do Chipre nas temporadas 2018/19 e 2019/2020, também por empréstimo, antes de regressar a Portugal para integrar os planos do Estoril Praia.

Os verde rubros anunciaram a terceira contratação - após os defesas Matheus Costa ex-Vizela e Facundo Constantini ex-São Paulo - para a época 2021/2022 no seu sítio oficial.