Bétis oficializa contratação do guarda-redes Rui Silva

O guarda-redes internacional português Rui Silva, de 27 anos, foi esta sexta-feira oficializado como reforço da equipa de futebol do Bétis para as próximas cinco épocas, até 2026.

"O Real Bétis (...) integra nas suas fileiras o guarda-redes internacional português Rui Silva. O guarda-redes luso assinou com um clube verde e branco um contrato até 2026", informou hoje o Bétis, confirmado a contratação conhecida desde fevereiro.

Na ocasião, fonte ligada ao processo confirmou que o jogador iria sair do Granada, clube em que jogou nas últimas quatro épocas e com o qual terminava contrato, e mudava-se para o Bétis, com um vínculo de cinco épocas.

O guarda-redes, que integra os 26 convocados da seleção no Euro 2020 de futebol, alcançou a sua primeira internacionalização pelos AA na quarta-feira, no particular em que a equipa das 'quinas' goleou Israel, por 4-0.

Rui Silva é também internacional pelas seleções de sub-21, sub-20 e sub-19.

Em Portugal, o guarda-redes, formado no Maia, chegou aos juniores do Nacional, saindo da equipa madeirense em janeiro de 2017, para o Granada, clube em que assumiu a titularidade na sua segunda de quatro épocas.