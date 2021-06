Rui Costa perde vitória na sexta etapa da Volta à Suíça após penalização

O português Rui Costa (UAE Emirates) cortou esta sexta-feira a meta em primeiro na sexta etapa da Volta à Suíça em bicicleta, mas acabou penalizado pela organização, sendo relegado para segundo, com a vitória atribuída a Andreas Kron (Lotto Soudal).

Envolvido numa fuga, Rui Costa foi o mais rápido da etapa, que ligou Andermatt a Disentis Sedrun, numa distância de 130,1 quilómetros, terminando com o tempo de 03:14:52 horas, batendo o dinamarquês Andreas Kron, que chegou com o mesmo tempo, e o austríaco Hermann Pernsteiner (Bahrain), que chegou um segundo depois.

Os três ciclistas entraram juntos nos últimos quilómetros, com uma curta vantagem para um grupo perseguidor, com Rui Costa a superiorizar-se no final, no entanto, a organização considerou que o sprint final foi irregular e decidiu atribuir a vitória a Andreas Kron, com Rui Costa a ser relegado para o segundo lugar.

Apesar de lhe ver ser retirada a vitória na etapa, o ciclista português subiu ao 10.º lugar da classificação geral, a 3.37 minutos do primeiro.

Esse é o equatoriano Richard Carapaz, que chegou integrado no pelotão, 2.49 minutos depois dos primeiros, e mantém a liderança da geral, com 26 segundos de avanço sobre Jacob Fuglsang (Astana) e 38 segundos para o alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

A sétima etapa, entre Disentis Sedru e Andermatt, será um contrarrelógio de 23 quilómetros.