O funeral do ex-guarda redes Neno realiza-se hoje à tarde em Guimarães. O velório decorre desde as 09:00 no Estádio D. Afonso Henriques.

Todos quiseram deixar palavras de agradecimento e saudade nos livros de condolências colocados à entrada do estádio.

A partir das 16:30, o cortejo fúnebre vai percorrer várias ruas da cidade de Guimarães até chegar à igreja de S. Francisco.