Rui Pedro Braz é o novo diretor-geral do futebol do Benfica

O ex-comentador televisivo Rui Pedro Braz vai assumir esta terça-feira o cargo de diretor-geral do futebol profissional do Benfica.

O anúncio foi feito num comunicado publicado no site oficial do clube da Luz.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Rui Pedro Braz assume o cargo de diretor-geral do futebol profissional a partir de amanhã [terça-feira] , dia 15 de junho. O Sport Lisboa e Benfica endereça as maiores felicidades a Rui Pedro Braz no exercício das suas novas funções", refere o clube em comunicado.