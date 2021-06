Rúben Amorim multado pelo Conselho de Disciplina da FPF

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, foi na terça-feira multado em 1.910 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com o clube a ser também punido.

No âmbito de um processo disciplinar, o treinador campeão nacional pelos 'leões' foi multado por "inobservância de outros deveres" no jogo frente ao Belenenses SAD, de 27 de dezembro de 2020, a contar para a 11.ª jornada da I liga.

No mesmo processo, o Sporting foi multado em 6.380 euros pela prática da infração disciplinar de "quadro técnico sem as habilitações mínimas".

Num outro processo a envolver o clube, os jogadores João Palhinha, Feddal e Luís Neto e o diretor desportivo Hugo Viana também foram multados pelo CD da FPF, por factos ocorridos no jogo com o Famalicão, em 05 de dezembro de 2020, da nona jornada do campeonato.

Os jogadores foram multados em 306 euros cada, enquanto Hugo Viana recebeu uma multa de 612 euros.

No mesmo documento, o CD da FPF decidiu ainda julgar "improcedente" o recurso do Sporting de Braga de uma multa de 12.495 euros por "declarações proferidas em newsletter".