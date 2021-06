Luís Castro está em negociações com dois clubes do Catar. O treinador português vai tomar uma decisão esta semana.

O Al-Duhail e o Al-Gharafa estão em negociações com Luís Castro. O técnico que terminou contrato com o Shakhtar está sem clube mas já decidiu que o futuro será na liga do Catar mas falta ainda decidir a equipa. O'Mercado Aberto' sabe que Luís Castro vai tomar uma decisão até ao final da semana.