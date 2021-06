Rodrigo Galo, Cuca, Nuno Borges e João Viera vão ser oficializados como reforços do Casa Pia para a próxima época.

Os jogadores vão assinar a custo zero até ao final da temporada. No caso de Nuno Borges existe a possiblidade de assinar um contrato de duas épocas. As oficializações estão iminentes e devem acontecer ao longo da semana.

O Casa Pia segue para o Algarve no dia 5 de julho para um estágio de pré-época até ao dia 9 de julho.