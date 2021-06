FC Barcelona anuncia contratação de Memphis Depay

O FC Barcelona anunciou este sábado um acordo com o futebolista holandês Memphis Depay, que irá assinar um contrato de duas temporadas com a equipa da I Liga espanhola, até o final da época 2022/23.

O internacional holandês, de 27 anos, está ao serviço da seleção 'laranja' no UEFA Euro 2020 e vai cumprir a sua primeira experiência em Espanha, após somar passagens por PSV Eindhoven, Manchester United e Lyon, emblema francês do qual se desvincula no final da época a custo zero.

Memphis Depay é quarto reforço do Barcelona para a nova época, depois das contratações de Sergio Aguero, Eric Garcia e Emerson.