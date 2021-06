Campeonato Fórmula E. Félix da Costa desiste no México e cai para terceiro

O piloto António Félix da Costa (DS Techeetah) desistiu este domingo na segunda de duas corridas do fim de semana no E-Prix do México de Fórmula E, após despiste, e desceu de segundo para terceiro da classificação.

O piloto português, que fez apenas o 22.º tempo na sessão de qualificação, desistiu após embater no muro de proteção do circuito na curva 7 do traçado mexicano, numa altura em que era 18.º classificado.

O suíço Edoardo Mortara (Venturi) venceu e ascendeu ao comando do Mundial, com 72 pontos, mais 12 do que o piloto de Cascais. No segundo lugar do campeonato está o holandês Robin Frijns, com 62 pontos.

Mortara deixou o alemão Pascal Wehrlein (Porsche) na segunda posição, a 2,296 segundos, com o neozelandês Nick Cassidy (Virgin) em terceiro, a 4,169s.

A próxima corrida será, novamente, uma ronda dupla, em 10 e 11 de julho, em Nova Iorque, EUA.

