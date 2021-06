Max Verstappen vence GP de França e reforça liderança no Mundial de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio de França, sétima prova do Mundial de Fórmula 1, ao ultrapassar o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) a duas voltas do final, aumentando a vantagem no comando do campeonato.

O piloto holandês deixou Hamilton a 2,904 segundos, no segundo lugar, e o mexicano Sérgio Perez (Red Bull) na terceira posição, a 8,811, somando o 13.º triunfo da carreira.

Após sete corridas no Mundial de Fórmula 1 de 2021, Verstappen totaliza 131 pontos, contra 119 de Hamilton, tendo triplicado a vantagem que detinha antes desta prova.