Rebecca Welch é a primeira mulher de sempre na lista de árbitros inglesa

A árbitra Rebecca Welch é a primeira mulher a integrar o Grupo Nacional de árbitros de futebol em Inglaterra, encarregue pelas arbitragens dos jogos da segunda e terceira divisão masculinas, ambos escalões profissionais.

"A promoção de Rebecca Welch faz dela a prmeira árbitra apontada para a lista do Grupo Nacional do quadro profissional masculino", salientou no seu site a Liga inglesa (EFL).