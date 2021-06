Usain Bolt dá as boas-vindas a filhos gémeos

O jamaicano Usain Bolt, melhor velocista da história do atletismo, anunciou no domingo nas redes sociais o nascimento dos filhos gémeos, Saint e Thunder. O atleta partilhou uma foto ao lado da mulher, da filha e dos recém-nascidos.

O casal não revelou, no entanto, a data em que os gémeos nasceram. A mulher, Bennett, também publicou uma fotografia com os filhos, escrevendo que o marido “é o pilar desta família e o melhor pai do mundo”.

Olympia, a primeira filha do casal, nasceu em maio de 2020. Antes do seu nascimento, Bolt manteve os seguidores atualizados sobre a gravidez nas redes sociais. No entanto, desta vez, nem o atleta nem a mulher tinham revelado a gravidez.

Usain Bolt deixou as pistas em 2017, mas é ainda o detentor dos recordes mundiais de 100 e 200 metros, o que o torna o homem mais rápido da história. Depois de deixar a carreira no atletismo, tentou jogar futebol profissional, mas anunciou em 2019 o fim da carreira.