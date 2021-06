Ousmane Dembélé vai ser operado e falha arranque da época no FC Barcelona

O futebolista francês Ousmane Dembélé vai ser operado ao joelho direito e é baixa certa no arranque da próxima temporada do FC Barcelona, anunciou esta terça-feira emblema catalão, em comunicado publicado no seu site oficial.

O FC Barcelona explicou que Dembélé necessita de uma intervenção cirúrgica aos tendões do joelho direito, depois dos exames efetuados esta terça-feira, um dia após ter abandonado os trabalhos da seleção francesa no UEFA Euro 2020.

Isto significa que o internacional gaulês (27 jogos e quatro golos) vai falhar os primeiros meses da próxima época com o FC Barcelona, clube em que atua o português Francisco Trincão.

O extremo de 24 anos lesionou-se ao serviço dos atuais campeões mundiais no duelo de sábado com a Hungria (1-1), em jogo da segunda jornada do Grupo F.

Na segunda-feira, por causa da lesão no joelho, Dembélé foi dispensado do estágio da França, que na quarta-feira defronta Portugal, num encontro decisivo para a passagem da formação lusa à próxima fase.

No FC Barcelona desde 2017/18, o extremo arrisca nova longa paragem, depois de ter falhado praticamente toda a época 2019/20 devido a problemas físicos.

Antes de chegar ao emblema catalão, Dembélé deu nas vistas no Borussia Dortmund, tendo feito toda a sua formação no Rennes.