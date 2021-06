Tóquio 2020. Nadador chinês Sun Yang falha prova após suspensão

O nadador chinês Sun Yang, tricampeão olímpico, vai perder os Jogos Tóquio2020, depois de ter sido suspenso por quatro anos e três meses pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), num caso de controlo antidoping, anunciou esta terça-feira a entidade.

Sun Yang, de 29 anos, é acusado de destruir com um martelo um frasco com amostras do seu sangue, durante um controlo antidoping, e a suspensão do TAS está a contar desde 28 de fevereiro de 2020, terminando em junho de 2024, antes do arranque dos Jogos Paris2024.

O nadador chinês conta com três medalhas de ouro olímpicas, alcançadas em Londres2012 (400 metros livres e 1.500 metros livres), e no Rio2016 (200 metros livres).