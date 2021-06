Copa América. Peru recupera dois golos e empata com Equador

O Peru empatou na quarta-feira a dois golos com o Equador, depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0, e deu um passo importante rumo aos quartos de final da Copa América em futebol.

Em Goiânia, a formação equatoriana, que somava apenas um ponto em dois jogos (0-1 com a Colômbia e 2-2 com a Venezuela), começou da melhor forma, adiantando-se aos 23 minutos, num autogolo de Renato Tapia, após centro da esquerda de Pervis Estupiñán.

Os equatorianos ainda aumentaram a vantagem antes do intervalo, já nos descontos, aos 45+3 minutos, com um tento de Ayrton Preciado, o seu segundo na prova, ao desviar na pequena área um livre da direita apontado por Damián Diaz.

O Peru, que se tinha estrado com um 0-4 com o Brasil e depois bateu a Colômbia por 2-1, reagiu, no entanto, no início da segunda parte e, num ápice, chegou à igualdade.

A principal figura foi Gianluca Lapadula, que reduziu aos 49 minutos, com um remate de pé esquerdo na área, depois de um passe de Christian Cueva, e assistiu André Carrillo, ex-jogador do Sporting e Benfica, para o empate, aos 54.

Com mais de meia hora para jogar, os dois conjuntos tentaram chegar ao terceiro golo, e respetivo triunfo, mas o empate manteve-se e é claramente mais favorável ao Peru, que passou a somar quatro pontos, contra dois dos equatorianos.

O Brasil, que tem menos um jogo (dois, contra três das outras quatro formações), lidera, com seis pontos e 7-0 em golos, seguido da Colômbia, com quatro, enquanto a Venezuela, do treinador português José Peseiro, soma dois.

A quarta e penúltima ronda do Grupo B completa-se com o embate entre o já apurado Brasil e a Colômbia - que vai cumprir o quarto e último jogo, pois folga na quinta jornada -, no Rio de Janeiro.