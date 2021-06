Árbitra de Aveiro socorre dois jovens futebolistas no mesmo dia

Uma árbitra do distrito de Aveiro socorreu dois jogadores, em dois jogos diferentes, no passado sábado. Um dos jovens estava com dificuldades respiratórias convulsões, o outro sofreu paragens cardiorrespiratórias em campo.

Eunice Mortágua é árbitra há 25 anos. Pela primeira vez na carreira teve de ajudar a socorrer dois jovens jogadores no mesmo dia.

A situação mais grave aconteceu no AC Famalicão, em Anadia. Já de manhã, Eunice tinha corrido para assistir outro atleta, noutro jogo, no concelho de Águeda.

A árbitra sabe primeiros socorros e suporte básico de vida. Por iniciativa dela, já que não é obrigatório nestes jogos estar presente alguém com formação em saúde.

Habituada a arbitrar jogos de jovens e de seniores, na região de Aveiro, foi a primeira vez que viveu duas situações com esta gravidade.

Os jovens, de 17 e 18 anos, foram depois assistidos no hospital. Tiveram alta ainda no mesmo dia, depois de sujeitos a vários exames e a observação médica. Estão bem, mas um deles ainda não regressou aos treinos.