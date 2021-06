Portimonense faz homenagem a Vítor Oliveira

A direção da SAD do Portimonense cumpriu a promessa de colocar as figuras de Vítor Oliveira e da Nossa Senhora de Fátima à entrada do Portimão Estádio, junto à porta 0, onde o antigo treinador, que representou os algarvios como jogador e levou-os mais recentemente à I Liga, tinha já um espaço de eleição, como prova do seu trabalho e da amizade com o clube e os seus responsáveis.

Theodoro Fonseca, acionista majoritário da SAD do Portimonense disse à SIC que "isto é apenas uma pequena homenagem para demonstrar o que o Vitor Oliveira significava e significa para nós". Theodoro diz ainda que "Havia prometido fazer a estátua do Vítor e de Nossa Senhora de Fátima para eternizar o meu amigo e pedir proteção à Santa. Está feito e ficou lindo", referiu.