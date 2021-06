Wimbledon. "É com enorme tristeza que anuncio a minha retirada", Simona Halep falha defesa do título

Simona Halep não vai defender o título de Wimblebon por ainda estar a recuperar da lesão muscular nos gémeos de perna esquerda, anunciaram hoje, em simultâneo, a tenista romena e a organização do terceiro 'Grand Slam' da época.

"É com enorme tristeza que anuncio a minha retirada do torneio, uma vez que ainda não estou completamente recuperada da minha lesão nos gémeos", lamentou a número três mundial, numa publicação nas redes sociais.

Halep lesionou-se nos gémeos da perna esquerda em meados de maio, no torneio de Roma, e não compete desde então, tendo também falhado Roland Garros, o segundo 'major' da época.

"Dei tudo para estar pronta para jogar em Wimbledon e, com as memórias tão especiais de há dois anos, estava entusiasmada e honrada por voltar a pisar esses bonitos 'courts' como campeã em título. Infelizmente, o meu corpo não cooperou e terei de guardar esse sentimento para o próximo ano ", acrescentou.

A tenista de 29 anos confessa ainda estar "muito abalada" com a decisão de não defender o título conquistado em 2019 -- a edição do ano passado do 'Grand Slam' londrino não se realizou, devido à pandemia de covid-19.