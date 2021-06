Campeão Sporting regressa ao trabalho em Alcochete com várias ausências

O Sporting, campeão nacional de futebol, regressou esta segunda-feira ao trabalho com vista à época 2021/22, na academia de Alcochete, ainda com várias ausências, com a realização dos habituais exames médicos e testes físicos aos jogadores.

Ainda sem os internacionais João Palhinha, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves (Portugal), Sebastián Coates (Uruguai) e Gonzalo Plata (Equador), por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções, os 'leões' iniciaram a época 2021/22 com 23 jogadores.

Matheus Reis também falhou o arranque da temporada por se encontrar em isolamento, devido ao facto de ter viajado desde o Brasil.

Adán, Luís Maximiano, André Paulo, Diego Callai, Pedro Porro, Antunes, Feddal, Tiago Ferreira, Gonçalo Inácio, Luís Neto, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança, Matheus Nunes, Paulinho, Rodrigo Fernandes, Dário Essugo, Bruno Tabata, Jovane Cabral, Nuno Santos, Tiago Tomás, Pedro Marques, Joelson Fernandes e Flávio Nazinho foram os jogadores que se apresentaram em Alcochete.

Ainda de acordo com o departamento de comunicação do Sporting, ao final da tarde os jogadores sobem ao relvado da academia para o primeiro treino da nova temporada.