Everton denuncia furto de camisolas de "valor sentimental inexplicável"

O futebolista brasileiro do Benfica Everton 'Cebolinha' denunciou na segunda-feira o roubo de três camisolas de "valor sentimental inexplicável", apelando "encarecidamente" aos ladrões que as devolvam.

"Partiram os quadros onde estavam penduradas e só levaram as camisolas", escreveu o atleta nas redes sociais, dando conta do furto em casa do seu pai, em Eusébio, na zona metropolitana de Fortaleza, no Nordeste.

O equipamento roubado incluía a camisola da final da Taça do Brasil pelo Grémio, a da apresentação no Benfica e a da final da Copa América 2019 que venceu pelo Brasil, num torneio no qual foi dos melhores marcadores.