Paulo Oliveira assina por quatro épocas pelo Sporting de Braga

O defesa central Paulo Oliveira é o mais recente reforço do Sporting de Braga, tendo assinado um contrato por quatro temporadas, revelou esta segunda-feira o clube minhoto da I Liga de futebol.

O jogador chega do Eibar, clube onde jogou nas últimas quatro temporadas no principal escalão do futebol espanhol e com o qual terminava contrato no fim do presente mês.

Paulo Oliveira, de 29 anos, jogou ainda, como sénior, no Vitória de Guimarães, Penafiel e Sporting, somando uma internacionalização AA.

O jogador revelou que, até "há uns meses atrás não tinha a perspetiva nem a oportunidade de regressar a Portugal".

"As coisas surgiram e estou muito feliz por representar o Sporting de Braga e a partir de agora é olhar para o futuro e abraçar este projeto", disse, citado pelo sítio oficial dos minhotos.

Paulo Oliveira considera que chegou "a um clube com uma dinâmica muito boa, que tem um plantel com grande qualidade", sendo o seu objetivo "acrescentar ainda mais valor" e evoluir como jogador.

Sobre o Sporting de Braga, disse ser "um clube que está em constante evolução. O ano passado fez uma das melhores épocas do centenário, chegou a duas finais, ganhou uma delas, fez uma Liga Europa muito boa e no campeonato conseguiu a qualificação para as competições europeias. Isto é uma amostra do trabalho que está a ser feito".

O jogador frisou que a época que se avizinha vai ser "longa" e que, "acima de tudo, a regularidade é conseguida através dos jogos que fazemos a cada três ou a cada seis dias".

"A cada jogo temos de mostrar a nossa qualidade coletivamente e individualmente e, a partir daí, pensar nos objetivos", disse.

O jogador realizou os testes médicos de manhã e já treinou à tarde com os novos companheiros. O central é o terceiro reforço dos bracarenses depois de Tiago Esgaio (ex-Belenenses SAD) e Lucas Mineiro (ex-Gil Vicente).