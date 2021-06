Atleta compete em provas olímpicas grávida de 18 semanas

A participação da atleta norte-americana Lindsay Flach, grávida de 18 semanas, nas provas olímpicas mereceu, esta semana, elogios. Participou num heptatlo, uma competição de atletismo com sete provas, e é vista como uma inspiração para as mulheres.

"O segredo já não é mais um segredo", escreveu Lindsay ao anunciar a gravidez, nas redes sociais, dias antes da realização da prova. Os médicos autorizaram-na a participar, apesar das últimas semanas de treino terem sido condicionadas por násueas, azia e dores de cabeça.

Foi debaixo de temperaturas recorde, em Eugene, Oregon, que cumpriu a prova de seleção para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que se irão realizar entre julho e agosto deste ano. É a terceira vez que a atleta participa nas provas olímpicas - a primeira foi em 2012 e a segunda em 2016.

Na prova final, a atleta foi obrigada a sair da pista depois de correr 100 metros da corrida de 800 metros devido ao calor que se fazia sentir.

Mesmo com as condicionantes, a atleta competiu em todas as provas e terminou em 15º lugar entre 18 atletas em competição, de acordo com o Huffington Post.

Depois de revelar que iria competir nas eliminatórias, a atleta recebeu algumas "reações negativas". Embora admitisse que era difícil não ser capaz de competir ao mais alto nível, a alteta quis provar que as "mulheres são capazes".