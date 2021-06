Tóquio 2020. Campeã do Mundo dos 400 metros suspensa por faltar a testes antidoping

A campeã do mundo dos 400 metros, Salwa Eid Naser, do Bahrain, foi esta quarta-feira suspensa pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) durante dois anos, por ter faltado a três controlos antidoping, pelo que falhará Tóquio2020.

A atleta tinha sido absolvida em primeira instância, porém a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) e a Agência Mundial Antidoping (AMA) recorreram ao TAS, que lhes deu razão e puniu a jovem de 23 anos.

A suspensão, ditada pelo facto de não estar localizável em três controlos de doping no espaço de 12 meses, começa a contar esta quarta-feira, pelo que não vai estar presente nos Jogos Olímpicos.

Em 2019, nos Mundiais de Doha, a jovem nascida na Nigéria estabeleceu a terceira melhor marca da história, com 48,14 segundos, a mais rápida no planeta desde 1985, título que não lhe será retirado.

Faltar a três testes no prazo de 12 meses equivale a um teste positivo, de acordo com o regulamento.

Na primeira absolvição, Naser alegou que o agente antidoping que lhe ia fazer o controlo se enganou na porta devido à complexidade arquitetónica do edifício.

Os atletas de elite têm de comunicar o seu paradeiro e estar contactáveis todos os dias durante uma hora para o caso de lhes ir ser feito um controlo antidoping.

Ebelechukwu Agbapuonwu converteu-se ao Islão aos 16 anos, mudando-se nessa altura para o Bahrain, adotando uma nova cidadania e um novo nome, Salwa Eid Nasser.