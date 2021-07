Marco Silva é o novo treinador dos ingleses do Fulham

O português Marco Silva foi esta quinta-feira anunciado como novo treinador do Fulham, equipa que milita no Championship, segundo escalão do futebol inglês, tendo assinado um contrato válido por três temporadas.

"Estamos muito satisfeitos por anunciar que Marco Silva é o novo treinador. Marco Silva acordou um contrato de três anos com o Fulham, que o vai manter em Craven Cottage até ao fim da época 2023/24", refere o clube em comunicado.

Marco Silva está sem treinar desde que saiu do comando técnico do Everton, em dezembro de 2019, e regressa agora ao futebol inglês, onde já orientou também o Hull City e o Watford, mas desta vez para se estrear no segundo escalão, já que o Fulham foi uma das equipas despromovidas em 2020/21.

No Fulham, o treinador português vai substituir no cargo Scott Parker, que deixou o clube e vai orientar o Bournemouth, também do Championship.

O técnico, de 43 anos, já orientou os gregos do Olympiacos, em 2015/16, sagrando-se campeão, tendo trabalhado também no Sporting, conquistando a Taça de Portugal, e no Estoril Praia, onde venceu a II Liga e subiu de divisão.