Palmeiras de Abel Ferreira vence com golo no último minuto

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na quarta-feira na visita ao Internacional, por 2-1, e juntou-se ao Athletico Paranaense, orientado pelo compatriota António Oliveira, na vice-liderança do campeonato brasileiro de futebol.

O Palmeiras conseguiu a vitória muito perto do fim, com golo de Danilo, após uma rápida transição de contra-ataque, aos 89 minutos, quando a equipa estava reduzida a 10 jogadores, desde os 63, por expulsão do central Kuscevic.

Antes, Deyverson, avançado que passou pelo Benfica B e pelo Belenenses, tinha feito o 1-0 para o Palmeiras, aos 10 minutos, e Edenilson igualou para o Internacional, aos 66, de grande penalidade, a castigar a falta que ditou a expulsão de Kuscevic.

O Brasileirão é liderado pelo Bragantino, com 17 pontos, seguido do Athletico Paranaense, que na quarta-feira goleou em casa do Fluminense (4-1), com 16, os mesmos do Palmeiras, mas a equipa de Abel Ferreira tem mais um jogo disputado.

Veja mais: