FC Porto regressa ao trabalho com 21 jogadores

O FC Porto regressou, esta sexta-feira, ao trabalho. O arranque da época 2021/22 arrancou no Olival, com os habituais exames médicos.

Sérgio Conceição começou a preparar para a próxima temporada, pelo quinto ano consecutivo à frente do FC Porto.

Para compôr o plantel foram chamados vários jogadores da equipa B.

Fábio Cardoso foi o único reforço, que esta manhã marcou presença nos Olivais para os habituais exames médicos.

O defesa contratado ao Santa Clara foi apresentado na quinta-feira e é por enquanto a segunda contratação confirmada pelo clube. Vai usar o número dois, que já foi de João Pinto e Jorge Costa.

O brasileiro Pepe, que chega do Grémio, já se encontra na cidade do Porto, mas ainda não se pode apresentar, pois terá de cumprir uma quarentena imposta pelas autoridades de saúde. Só deve começar a trabalhar no Olival na próxima quarta-feira. O mesmo acontece com Evanilson e Octávio.

Os internacionais portugueses Pepe e Sérgio Oliveira estão a começar as férias depois da participação no Campeonato da Europa. Marchesín, Uribe e Luis Díaz estão ainda a competir nas suas seleções.

Três jogadores que estiveram emprestados, Fernando Andrade, Vitinha e Tomás Esteves estão agora às ordens de Sérgio Conceição.

Apresentaram-se 21 futebolistas no 1º dia da nova época do FC Porto.

