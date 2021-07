Mário Jardel conseguiu recuperar as Botas de Ouro que lhe tinham sido roubadas no Brasil. Agora criou réplicas com base em mármore português e quer que sejam expostas nos museus do FC Porto e do Benfica.

O antigo futebolista do FC Porto e do Sporting, Mário Jardel denunciou esta quarta-feira o furto, entre outros, dos dois troféus de melhor marcador europeu que conquistou ao serviço daqueles dois clubes.

Jardel, de 47 anos, explicou que os ladrões entraram de madrugada na sua casa de Fortaleza, no norte do Brasil, e levaram duas Botas de Ouro.