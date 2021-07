Sporting em pré-temporada. Paulinho não assume candidatura ao título

A pré-temporada do Sporting já começou e esta sexta-feira Paulinho falou aos jornalistas. O avançado espera uma nova época de sucesso, mas não assume a candidatura ao título.

Na última temporada, Rúben Amorim rejeitou o estatuto de candidato ao título até perto do fim da época. Agora, e apesar de ser o campeão nacional, o discurso do “leão” parece continuar o mesmo.

O plantel de Rúben Amorim treinou esta sexta-feira de manhã com 23 jogadores. Ausentes estão os três internacionais por Portugal e os sul-americanos Coates e Plata. A este plantel ainda não chegaram reforços, nem saíram peças fundamentais, mas Paulinho coloca o clube à frente dos jogadores.

O Sporting prepara a nova época, agora com o estatuto de campeão nacional. Os “leões” já têm jogos de pré-temporada marcados e um estágio no Algarve. O primeiro jogo oficial é no dia 31 de julho com o Braga para a Supertaça.