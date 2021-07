Futebolista Franco Cervi deixa Benfica e é reforço do Celta de Vigo

O futebolista internacional argentino Franco Cervi deixa o Benfica e reforça o Celta de Vigo, informaram esta segunda-feira os dois clubes, com o extremo argentino a assinar contrato com os espanhóis até 2024.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Celta de Vigo, de Espanha, para a transferência de Franco Cervi a título definitivo", refere o Benfica no seu sítio oficial na Internet, sem revelar os valores envolvidos.

Cervi, de 27 anos, chegou ao Benfica em 2016/17, clube em que cumpriu cinco épocas e pelo qual conquistou dois campeonatos, duas Supertaças e uma Taça de Portugal.

O extremo entrou na Luz com a difícil missão de fazer esquecer o compatriota Nico Gaitán, e teve na sua época de estreia, com Rui Vitória como treinador, o melhor desempenho pelas águias, com 41 jogos disputados e sete golos marcados.

Cervi, formado no Rosário Central, clube do qual se transferiu para o Benfica por cerca de 5,6 milhões de euros, terá no Celta de Vigo a sua segunda experiência num clube europeu, depois de na última época ter perdido espaço na Luz.

O extremo não foi um absoluto titular nas últimas épocas, mas a chegada do treinador Jorge Jesus ainda tirou maior importância a Cervi, utilizado apenas em 21 jogos, 12 dos quais a entrar na parte final dos jogos.

No Celta de Vigo, oitavo classificado da Liga espanhola em 2020/21, Franco Cervi vai encontrar o treinador argentino Eduardo Coudet, seu antigo treinador no Rosário Central e quem terá pedido a contratação do jogador.

De acordo com a imprensa espanhola, o Celta pagará pouco mais de quatro milhões de euros ao Benfica, num negócio que poderá chegar aos sete milhões, mediante o cumprimento de algumas cláusulas.

