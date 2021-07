FC Porto oficializa regresso de Bruno Costa até 2024

O FC Porto, vice-campeão nacional de futebol, oficializou esta terça-feira o regresso de Bruno Costa, que rubricou um contrato válido até 2024, com o médio a deixar o Portimonense, que o tinha emprestado ao Paços de Ferreira.

Formado no clube, o médio de 24 anos tinha saído dos dragões a meio da temporada 2019/20, para reforçar o Portimonense, que o cedeu, em 2020/21, aos pacenses, onde cumpriu 33 jogos e marcou quatro golos.

Com um total de 13 partidas pelos azuis e brancos, conseguiu ser campeão nacional em 2020, ano em que também ajudou à conquista da Taça de Portugal.

O terceiro reforço para o plantel de Sérgio Conceição, depois de Pepê e Fábio Cardoso, começou no Feirense e chegou ao FC Porto em 2009, tendo jogado nos escalões de formação e na equipa B, por que ganhou a II Liga, até chegar à I Liga pela mão de Sérgio Conceição.

O desempenho no Paços, quinto classificado do campeonato, levou o clube portista a resgatá-lo, e Bruno Costa assume que o Dragão "é como uma segunda casa".

"Chego com tremenda alegria, confiança, ambição e com muita vontade de honrar estas cores. (...) Lembro-me de muitos momentos que passei aqui", declarou, citado pelos meios de comunicação do clube.