José Mourinho já orientou o primeiro treino do AS Roma e fez alterações no plantel da pré-época. Cláudia Garcia, correspondente da SIC em Itália, conta que o treinador português está à procura de casa no centro da cidade.

De acordo com a imprensa italiana, o Special One está a ponderar viver no centro da capital Italiana, sendo a histórica Praça Navona uma das opções do treinador. Se se confirmar, Mourinho fica a viver a cerca de uma hora de distância do centro de treinos do clube

Na apresentação, Mourinho comprometeu-se com muito “trabalho”, mas não prometeu títulos. Os adeptos fizeram uma apresentação calorosa ao treinador português.