Roma, o desafio mais importante da carreira de Mourinho?

José Mourinho foi apresentado esta quinta-feira oficialmente como treinador da Roma. Vai ser o 9.º clube da carreira de Mourinho, que garante que não voltou a Itália para passar férias, mas sim para trabalhar.

“O próximo desafio é sempre o mais importante da minha carreira e este é, obviamente, o mais importante. A palavra tempo, que no futebol não existe, neste caso existe. O que os donos querem é situação sustentável no futuro”, diz o técnico.

Onze anos depois de ter conquistado tudo com o Inter de Milão, Mourinho admite que é melhor treinador e que a vontade de vencer mantém-se. E é esse ADN que quer passar para o clube.

Apesar de a Roma não conquistar o campeonato há 20 anos, Mourinho deixa um aviso aos adeptos.

“Não podemos fugir do facto de que não se ganha há tanto tempo. Porquê? Ficou-se a 29 pontos do campeão. Porquê? Ficou-se a 16 pontos do 4.º classificado. Porquê? São perguntas que tenho de encontrar resposta. Agora esse conceito de chega e vence e imediatamente. No futebol nunca digas que não porque às vezes as coisas acontecem, mas se formos seguindo uma trajetória normal não será assim.”