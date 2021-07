Campeonato Fórmula E. António Félix da Costa acaba em terceiro lugar em Nova Iorque

António Félix da Costa terminou, no domingo, na terceira posição a segunda corrida da Fórmula E disputada em Nova Iorque. O piloto de Cascais ascendeu ao segundo lugar do campeonato.

O piloto português partiu do sétimo lugar e terminou a 11.ª corrida da temporada a 4,840 segundos do vencedor, o britânico Sam Bird, novo líder do campeonato.

Félix da Costa encontra-se a quatro provas do final da temporada com 76 pontos, ocupando o segundo lugar do campeonato, a cinco pontos de diferença do líder.

A próxima prova será em Londres a 24 e 25 de julho.

