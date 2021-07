Morreu Wilson Jones, antigo campeão da Europa pelo Real Madrid

O antigo médio do Real Madrid Wilson Jones, vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus de futebol em 1955/56, morreu aos 87 anos, anunciou esta segunda-feira o clube madridista.

Wilson acabou por ser "tapado" por Alfredo Di Stéfano nos merengues, tendo, depois, alinhado em clubes como Saragoça, Racing Santander e Orense, no qual terminou a carreira, em 1964/65.

"Wilson Jones morreu aos 87 anos. O Real Madrid estende as suas condolências a todo o madridismo", lê-se no sítio oficial do clube na Internet.