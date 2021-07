David Santos vai reforçar o SC Braga por empréstimo do Grêmio Anápolis.

Os minhotos chegaram a acordo com o clube brasileiro para a cedência do defesa central de 19 anos para as próximas duas temporadas (até junho 2023). No final do empréstimo, o SC Braga tem uma opção de compra para ficar com o jogador a título definitivo.

Na última temporada, David Santos esteve emprestado ao Penafiel onde participou em dezanove jogos e marcou um golo.