AS Roma

Rui Patrício foi esta terça-feira oficializado no clube italiano AS Roma, treinado pelo português José Moutinho. O guarda-redes vai vestir a camisola com o número 1.

AS Roma dá as boas-vindas ao guarda-redes português

"Este é um grande clube e representa um novo desafio para mim. Estou emocionado por poder jogar nesta equipa e atingir os meus objetivos", revelou o guarda-redes de 33 anos.

Rui Patrício assinou até junho de 2024.